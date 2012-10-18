Медведев признал, что Россия - «самая отсталая страна в мире»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании правительства России.

«Россия – практически самая курящая страна в мире. А что такое «самая курящая» на самом деле? Если говорить по-простому, это самая отсталая. Курят обычно в самых неблагополучных странах», - сказал Д.Медведев.

Он отметил, что Европа тоже курила лет 20-30 назад довольно активно, однако сейчас в странах Европы почти не курят.

По словам Д.Медведева, в России курят 44 млн человек, что составляет треть населения страны, включая детей.

«Мы на втором месте по объёму рынка табака. После кого? После «малюсенькой» страны – после Китая. Но самое неприятное, что это касается не только тех, кто выбрал сам эту дорогу, это касается всех, потому что 80% населения подвергается воздействию табака», - подчеркнул он.

Д.Медведев сообщил, что каждый год от употребления табака умирают почти 400 тысяч человек.

Российский премьер отметил, что правительство рассмотрит законопроект о полном запрете курения в общественных местах, включая здания, где расположены органы государственной власти.

«Поэтапно до 1 января 2015 года рестораны, кафе и другие торговые точки должны быть свободны от курения. Будет существенно сокращено количество мест продажи сигарет, реклама должна быть ограничена, принят целый ряд других решений – не в этом законе, так в других законах, направленных на налоговые стимулы, для того чтобы табачная промышленность не так влияла на здоровье», - сказал Д.Медведев.