МИД Беларуси: решение Совета ЕС фактически замораживает отношения

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об сказал начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Савиных, комментируя сегодняшнее решение ЕС.

«Сегодняшние решения Совета ЕС фактически замораживают отношения между Беларусью и Европейским Союзом на уровне, который объективно не может устраивать ни одну из сторон», - подчеркнул А.Савиных.

Он отметил, что белорусская сторона не будет поддаваться давлению.

«Мы считаем, что такая политика ЕС не совместима с добрососедскими взаимоотношениями. Преодоление существующих разногласий возможно только на основе движения сторон навстречу друг другу», - сказал пресс-секретарь МИД Беларуси.

А.Савиных подчеркнул, что Беларусь призывает ЕС отказаться от санкционного мышления и в свою очередь предпринять усилия по восстановлению атмосферы взаимного доверия.

«Белорусская сторона заявляет о своей принципиальной заинтересованности в конструктивном и уважительном диалоге с ЕС и готова к совместной работе в этом направлении», - отметил официальный представитель МИД Беларуси.

Как сообщал УНИАН ранее, 15 октября Совет министров иностранных дел ЕС продлил действие санкций в отношении Беларуси до 31 октября 2013 года.

Справка УНИАН. В настоящее время под визовые и экономические санкции ЕС подпадают 243 физических и 32 юридических лица, в том числе Президент Беларуси Александр Лукашенко.