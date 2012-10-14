В 77 регионах России проходят выборы

10:47, 14 октября 2012
Мир
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В 77 регионах России сегодня проходят выборы различного уровня.

В 5 областях проходят восстановлены прямые выборы губернаторов

Впервые с 2004 года возобновлены прямые выборы губернаторов, они проводятся в пяти областях, передает радио «Свобода».

В шести регионах избиратели голосуют за кандидатов в депутаты местных парламентов. В Калининграде и подмосковном городе Химки выбирают мэров.

Вчера в стране был так называемый «день тишины», во время которого запрещена агитация. Партия «Единая Россия» обвинила КПРФ в нарушении запрета на агитацию в Брянской и Рязанской областях.

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