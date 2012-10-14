В 77 регионах России проходят выборы
10:47, 14 октября 2012Мир
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В 77 регионах России сегодня проходят выборы различного уровня.
В 5 областях проходят возобновленные прямые выборы губернаторов
Впервые с 2004 года возобновлены прямые выборы губернаторов, они проводятся в пяти областях, передает радио «Свобода».
В шести регионах избиратели голосуют за кандидатов в депутаты местных парламентов. В Калининграде и подмосковном городе Химки выбирают мэров.
Вчера в стране был так называемый «день тишины», во время которого запрещена агитация. Партия «Единая Россия» обвинила КПРФ в нарушении запрета на агитацию в Брянской и Рязанской областях.
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