В 77 регионах России проходят выборы

Впервые с 2004 года возобновлены прямые выборы губернаторов, они проводятся в пяти областях, передает радио «Свобода».

В шести регионах избиратели голосуют за кандидатов в депутаты местных парламентов. В Калининграде и подмосковном городе Химки выбирают мэров.

Вчера в стране был так называемый «день тишины», во время которого запрещена агитация. Партия «Единая Россия» обвинила КПРФ в нарушении запрета на агитацию в Брянской и Рязанской областях.