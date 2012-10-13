В России - "день тишины"
00:48, 13 октября 2012Мир
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В России сегодня объявлен так называемый «день тишины», во время которого запрещена агитация в связи с предстоящим 14 октября днем голосования.
В воскресенье в 77 регионах страны будет проведено более 4800 выборов различного уровня, в которых примут участие около 22 миллионов избирателей.
Впервые с 2004 года в России будут проводиться прямые выборы губернаторов: глав регионов будут избирать в Амурской, Белгородской, Брянской, Новгородской и Рязанской областях.
В Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях состоятся выборы в региональные парламенты.
В Калининграде пройдут выборы мэра города.
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