МВФ требует от богатых стран быстрых действий

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила в Токио, где проходит собрание МВФ, что политические споры усиливают экономическую неопределенность, замедляя рост как в развитых, так и в развивающихся экономиках. МВФ сократил прогноз мирового роста на текущей неделе второй раз с апреля.

"Мы ждем действий и ждем смелых и согласованных действий со стороны наших стран-членов", - сказала К.Лагард журналистам в Токио.

Замедление не обошло развивающиеся рынки, которые способствовали выходу мировой экономики из рецессии в 2009 году. Бразилия сократила процентные ставки в среду, а Южная Корея - в четверг.

"Развивающиеся страны, которые были двигателями роста, не будут неуязвимы к нарастающей неопределенности в мировой экономике, - сказал президент Всемирного банка Джим Йон Ким. - Экономические заявления, появившиеся в последние недели, были отрезвляющими. Каждый уязвим во времена неопределенности, но особенно бедняки, которые имеют очень мало, если вообще имеют, гарантий и ресурсов и живут, перебиваясь из дня в день".

По теме: Глава МВФ: Восстановление мировой экономики замедлилось

МВФ выразил недовольство частичным ответом Европы на долговой кризис и предупредил, что недавнее снижение стоимости заемных средств для обремененных долгами стран, таких как Испания, может оказаться кратковременным, если лидеры еврозоны не предложат комплексный и надежный план.

В докладе о финансовой стабильности, вышедшем в среду, фонд написал, что без быстрых политических действий, включающих запуск программы выкупа облигаций Европейским центробанком, премия, которую инвесторы требуют за покупку испанских и итальянских бондов вместо безопасных немецких бумаг, вырастет почти вдвое.

Агентство Standard & Poor's в среду сократило суверенный кредитный рейтинг Испании почти до "бросового" уровня, Moody's вскоре может последовать этому примеру.

МВФ заявил, что готов поддержать европейскую программу помощи Испании, если Мадрид попросит о ней. Reuters сообщал 1 октября, что Испания готова обратиться за помощью, но Германия блокирует запрос, так как предпочитает объединить помощь Испании и дополнительные программы для других проблемных стран, таких как Греция.

По теме: Колобов и Арбузов летят в Японию договариваться с МВФ

Как сообщал накануне УНИАН, в собрании МВФ в Токио принимают участие и представители Украины - министр финансов Юрий Колобов и глава Нацбанка Сергей Арбузов.