Сегодня назовут лауреата Нобелевской премии мира

Сегодня в столице Норвегии будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира 2007 года.

Как передает NEWS.ru, имя победителя станет известно в 12.00 по киевскому времени.

На соискание Нобелевской премии мира в этом году всего выдвинут 181 кандидат, из них - 135 частных лиц и 46 организаций. В прошлом году на нее претендовали 191 кандидат. Рекордное же число номинантов - 199 - было выдвинуто в 2005 году. По сложившейся традиции, Норвежский Нобелевский комитет не сообщает ничего ни о самих претендентах на премию, ни о тех, кто их выдвинул.

Между тем, большинство аналитиков сходятся во мнение, что премия, скорее всего, будет присуждена за борьбу с изменением климата. И здесь главными фаворитами считаются бывший вице-президент США Альберт ГОР, принявший участие в создание документального фильма о проблеме глобально потепления "Неудобная правда" (фильм получил премию "Оскар"), а также канадская защитница окружающей среды Шейла УОТТ-КЛОТЬЕ.

Между тем, ряд экспертов считает, что присуждение премии А.ГОРУ может стать излишне политизированным решением, и в этой связи не исключают, что лауреатом станет Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), в которую входят ученые, консультирующие ООН и предоставляющие в организацию доклады о проблемах изменения климата.

Лауреатом также может стать бывший президент Финляндии Марти АХТИСААРИ, который на протяжении последних двух лет считался главным претендентом на получение Нобелевской премии мира. М.АХТИСААРИ выступал посредником на переговорах между правительством Индонезии и движением сепаратистов "Свободный Ачех", которые завершились подписанием в августе 2005 года мирного соглашения между сторонами. Это соглашение открыло путь к мирному урегулированию 30-летнего вооруженного конфликта в провинции, унесшего жизни около 15 тысяч людей.

Среди других возможных обладателей премии называют китайскую псвозащитницу Ребию КАДИР и вьетнамского диссидента - монаха ТХИЧ Кванг До.

В то же время, по данным букмекеров, главными фаворитами считаются А.ГОР, полька Ирена СЕНДЛЕР, спасшая в годы Второй Мировой войны 2,5 тысяч евреев от Холокоста, а также руководитель МГЭИК Раджендр ПАШАУРИ и Ш.УОТТ-КЛОТЬЕ. Такие данные приводит один из авторитетных букмекерских сайтов.

Обладателя премии получит 10 млн. шведских крон (более 1,5 млн. долларов США). Вручение золотой медали и диплома по традиции состоится 10 декабря в городской ратуше норвежской столицы.

Нобелевская премия мира присуждается с 1901 года. Лауреатами премии 2006 года стали экономист из Бангладеш Мухаммед ЮНУС, основавший "Грамин бэнк". Премия была присуждена за "усилия по созданию основ для социального и экономического развития".