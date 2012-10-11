В Пакистане 13 человек погибли в результате двух взрывов

Как передает радио «Свобода», по словам представителей местной полиции, первый взрыв произошел у рынка в городке Сиби, там погибли 10 человек и были ранены 24.

Через несколько часов в другом селении - Дера-Бугти на мине подорвался автомобиль с полицейскими. Трое погибли, двое получили ранения.

Никто не взял на себя ответственности за теракты, но известно, что в Белуджистане действуют как местные сепаратисты, так и радикальные исламистские группировки.