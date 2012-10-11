В Пакистане 13 человек погибли в результате двух взрывов

20:27, 11 октября 2012
Мир
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На юго-западе Пакистана в провинции Белуджистан сегодня 13 человек погибли в результате двух взрывов.

Как передает радио «Свобода», по словам представителей местной полиции, первый взрыв произошел у рынка в городке Сиби, там погибли 10 человек и были ранены 24.

Через несколько часов в другом селении - Дера-Бугти на мине подорвался автомобиль с полицейскими. Трое погибли, двое получили ранения.

Никто не взял на себя ответственности за теракты, но известно, что в Белуджистане действуют как местные сепаратисты, так и радикальные исламистские группировки.

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