Российские десантники успешно сбросили КамАЗ с высоты 4 километра

Специалисты Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова провели испытательное десантирование автомобиля "КамАЗ-43501" из самолета Ил-76 на полигоне в Астраханской области, сообщила в четверг служба информации и общественных связей ВДВ.

Десантирование КамАЗа стало третьим в рамках программы государственных летных испытаний. За ним наблюдали во вторник представители командования Воздушно-десантных войск.

"Этот сброс знаменателен тем, что испытывались взаимодействие частей и механизмов парашютной системы, платформы и автомобиля при десантировании с высоты 4 тысячи метров. Первые два испытания осуществлялись с высоты 400 метров", - говорится в пресс-релизе ВДВ.

По данным ВДВ, отечественные парашютные системы позволяют доставлять различную бронетанковую и автомобильную технику, а также различные образцы вооружения и грузов с высоты от 400 до 4 тысячи метров.

Первое десантирование автомобиля "КамАЗ-43501" было проведено 30 июля, а второе - 18 сентября этого года. "Новый автомобиль марки КамАЗ, идущий на смену устаревшему ГАЗ-66, не должен уступать своему предшественнику", - отмечается в сообщении.

После приземления машины начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-полковник Владислав Полонский сел за руль и сделал пробный круг.

В мероприятии также приняли участие специалисты производственного объединения "Универсал", занимающегося разработкой средств десантирования, и Камского автозавода.

РИА "Новости"