В Великобритании воссоздали корону Генриха VIIІ

Как передает The Guardian, все расходы по восстановлению объекта, а это несколько десятков тысяч фунтов стерлингов, оплатила организация «Исторические королевские дворцы» (HRP, Historic Royal Palaces).

Оригинал короны был уничтожен в 1649 году после казни Карла I, но ее детальное изображение сохранилось на портрете короля авторства Дэниэля Митенса (1631 год, сейчас выставлен в Национальной портретной галерее Великобритании). По нему драгоценность и была воссоздана.

Первое упоминание о короне относится к 1521 году, когда на престоле уже восседал Генрих VIII, однако исследователи полагают, что она была создана для его отца Генриха VII. Корона использовалась при коронации Эдуарда VI, Марии I, Елизаветы I, а также Якова I и Карла I. Генрих VIII во время своего царствования переделал корону, чтобы подчеркнуть, что король в Англии также является и главой англиканской церкви, - роль, которую исполняют с 1534 года. По его просьбе три маленьких изображения королей были заменены фигурами Христа.

Воссоздал корону, стараясь как можно более точно воспроизводить технику времен Тюдоров, Гарри Коллинз (Harry Collins) - бывший ювелир королевского дома, до сих пор сохраняющий за собой пост личного ювелира королевы Великобритании, отмечает Lenta.ru.