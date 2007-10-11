The Times: Путин унизил Саркози

Заявления президента России Владимира Путина о неизменности позиции России по Ирану и статусу Косово стали настоящим унижением для президента Франции Николя Саркози во время его визита в Москву, пишет газета The Times. Саркози наделся, что он сможет победить Путина, проведя несколько дружественных заседаний и похвалив политику президента и его личные достижения. Однако вместо теплых слов французский лидер услышал сухие холодные перечисления точек соприкосновения России и Франции, России и ЕС. Такое поведение российского президента свело на нет все планы Саркози убедить Россию тесно сотрудничать с мировыми державами для решения мировых проблем, полагает газета.

Газета.ру