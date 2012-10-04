Турция продолжает обстрел Сирии

Операция проводится в ответ на обстрел турецких районов со стороны Сирии в среду, в результате которых погибли пятеро граждан Турции, передает Русская служба Би-Би-Си.

Тель Абияд находится примерно в 10 километрах от турецко-сирийской границы.

По данным источников в турецких службах безопасности, чьи слова приводит агентство Рейтер, Турция считает, что обстрел ее территории со стороны Сирии в среду велся именно из этого района.

Турецкие источники утверждают, что в ходе операции в четверг были убиты несколько сирийских военных, лояльных Президенту Башару Асаду.

Турция обратилась в Совет безопасности ООН с требованием принять все "необходимые меры", чтобы остановить сирийскую "агрессию".

НАТО потребовала от Сирии немедленно прекратить агрессивные действия против Анкары и высказало свою поддержку Турции.