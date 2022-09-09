В общем, настроения немцев в отношении Украины почти не изменились.

70% немцев не откажутся от поддержки Украины, даже если взлетят цены на энергоносители.

Об этом говорится в данных опроса, опубликованных немецким вещателем ZDF.

21% респондент выступает за то, чтобы от такой поддержки отказаться в обмен на более дешевые тарифы. 40% призвали усилить военную помощь ВСУ со стороны Запада, в то же время 24% опрошенных граждан выступают за сокращение этой помощи.

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В общем, настроения немцев в отношении Украины по сравнению с предыдущими месяцами практически не изменились, констатирует телекомпания.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупации ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, который был под контролем РФ 6 месяцев.

Всего за три дня защитники продвинулись под Харьковом на 50 км в глубь оккупированных Россией территорий. С 1 сентября освобождено более тысячи квадратных км украинской земли, отметил президент Владимир Зеленский.

После Балаклеи, считают аналитики из Института изучения войны, украинцы могут за 72 часа освободить и Купянск – это важный логистический путь, снабжающий группировку врага на востоке Украины.

По мнению американского генерала Марка Милли, контрнаступление ВСУ до сих пор пока на ранних стадиях, но уже заметен устойчивый прогресс.

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили уже 51 900 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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