В частности, атаки отражены в районе Константиновки, Прудянки, Русских Тишков, Вернополья, Николаевки Второй, Зайцево, Авдеевки, Каменки, Победы и Безымянного.

Украинские защитники успешно отбили атаки врага в районах 10 населенных пунктов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают возможности врагу продвигаться вглубь территории Украины.

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"Наши воины успешно отразили атаки врага в районах населенных пунктов Константиновка, Прудянка, Русские Тишки, Вернополье, Николаевка Вторая, Зайцево, Авдеевка, Каменка, Победа и Безымянное", - заявили в Генштабе.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупацию ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, которое было под контролем РФ 6 месяцев.

Всего за три дня защитники продвинулись под Харьковом на 50 км вглубь оккупированных Россией территорий. С 1 сентября уволен более тысячи квадратных километров украинской земли, отметил президент Владимир Зеленский.

После Балаклеи, считают аналитики из Института изучения войны, украинцы могут уволить за 72 часа и Купянск - это важный логистический путь, обеспечивающий группировку врага на востоке Украины.

По мнению американского генерала Марка Милли, контрнаступление ВСУ до сих пор пока на ранних стадиях, но уже заметно устойчивый прогресс.

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили уже 51 900 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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