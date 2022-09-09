Украинские защитники успешно отбили атаки врага в районах 10 населенных пунктов.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Как отмечается, подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают возможности врагу продвигаться вглубь территории Украины.
"Наши воины успешно отразили атаки врага в районах населенных пунктов Константиновка, Прудянка, Русские Тишки, Вернополье, Николаевка Вторая, Зайцево, Авдеевка, Каменка, Победа и Безымянное", - заявили в Генштабе.
Война в Украине: актуальные данные
ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупацию ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, которое было под контролем РФ 6 месяцев.
Всего за три дня защитники продвинулись под Харьковом на 50 км вглубь оккупированных Россией территорий. С 1 сентября уволен более тысячи квадратных километров украинской земли, отметил президент Владимир Зеленский.
После Балаклеи, считают аналитики из Института изучения войны, украинцы могут уволить за 72 часа и Купянск - это важный логистический путь, обеспечивающий группировку врага на востоке Украины.
По мнению американского генерала Марка Милли, контрнаступление ВСУ до сих пор пока на ранних стадиях, но уже заметно устойчивый прогресс.
С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили уже 51 900 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.