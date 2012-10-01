Одна из участниц Pussy Riot отказалась от своего адвоката

"Я отказываюсь от адвоката Виолетты Волковой, так как у нас не совпадают позиции по делу", - пояснила подсудимая, сообщает РИА "Новости".

Полиция усилила меры безопасности возле Мосгорсуда, где в рассматривается жалоба на приговор участницам панк-группы Pussy Riot.

Территорию возле суда патрулируют несколько сотрудников полиции. Движение регулирует сотрудник ДПС. Напротив суда припаркованы также несколько полицейских машин и один автобус. На прилегающих к зданию суда улицах также дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Возле суда уже проходит одиночный пикет, находятся несколько десятков журналистов.

Территорию около здания суда обошел кинолог со служебной собакой. После они скрылись в здании суда.

17 августа Хамовнический суд Москвы приговорил Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима, признав их виновными в хулиганстве по мотиву религиозной ненависти, хотя участницы настаивали на политической наполнености своей акции.