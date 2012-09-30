В США скончался спикер хорватского парламента

Шпрем, 1956 года рождения, страдал множественной миеломой - заболеванием кровеносной системы, передает РИА Новости.

Несмотря на интенсивную терапию, которую политик проходил в MD Anderson Cancer center, заболевание продолжало прогрессировать. Его состояние вчера резко ухудшилось, и сегодня он скончался.

Как сообщила администрация спикера, в ближайшие дни тело Шпрема будет доставлено в Хорватию.

Борис Шпрем родился 14 апреля 1956 года. Получил юридическое образование в Загребе. В декабре прошлого года Шпрем был единогласно избран новым спикером парламента Хорватии после того как левоцентристская коалиция одержала победу на очередных выборах. До последнего назначения он возглавлял городское собрание Загреба.