В США скончался спикер хорватского парламента

19:19, 30 сентября 2012
Мир
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Спикер парламента Хорватии, член правящей Социал-демократической партии Борис Шпрем скончался, находясь на лечении в одной из клиник Хьюстона (США), сообщили хорватские СМИ.

Борис Шпрем страдал заболеванием кровеносной системы. Фото Википедии

Шпрем, 1956 года рождения, страдал множественной миеломой - заболеванием кровеносной системы, передает РИА Новости.

Несмотря на интенсивную терапию, которую политик проходил в MD Anderson Cancer center, заболевание продолжало прогрессировать. Его состояние вчера резко ухудшилось, и сегодня он скончался.

Как сообщила администрация спикера, в ближайшие дни тело Шпрема будет доставлено в Хорватию.

Борис Шпрем родился 14 апреля 1956 года. Получил юридическое образование в Загребе. В декабре прошлого года Шпрем был единогласно избран новым спикером парламента Хорватии после того как левоцентристская коалиция одержала победу на очередных выборах. До последнего назначения он возглавлял городское собрание Загреба.

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