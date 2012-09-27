Украинцам больше не понадобятся визы в Панаму

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 26 сентября 2012 года, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Положениями проекта Соглашения предусматривается возможность граждан государств сторон въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без визы максимальным сроком до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда с целью туризма или для осуществления другой неприбыльной деятельности.

Заключение Соглашения будет способствовать развитию украинско-панамских партнерских отношений, интенсификации контактов в экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, а также укрепит переговорные позиции Украины по либерализации визового режима с другими государствами Центральной и Латинской Америки, граждане которых пересекают внешние границы ЕС без виз.

Запланировано, что подписание этого двустороннего Соглашения осуществит министр иностранных дел Украины в рамках 67-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая в эти дни проходит в г. Нью-Йорк.