Коморовский посетовал, что Украину сложно удержать от искушения

Об этом Б.Коморовский сказал в интервью Польскому радио.

Президент Польши отметил, что Евросоюз может ратифицировать и подписать парафированный в марте Договор об ассоциации с Украиной при условии "одобрения политической практики в Украине, которая сейчас вызывает сомнения".

По словам Б.Коморовского, которого цитирует его официальный веб-сайт, украинские власти в настоящее время имеют альтернативу интеграции с Евросоюзом - вступление в созданный Российской Федерацией вместе с Беларусью и Казахстаном Таможенный союз.

"Это для нас, поляков, является сложным вызовом: как поддерживать демократию в Украине и эволюцию системы в хорошем направлении, не теряя шансов на интеграцию Украины с Западным миром и сдерживая ее от искушения интеграции с Восточным миром", - сказал он.

Б.Коморовский также высказал мнение, что украинцы постепенно объединяются в один народ - без деления на восточную и западную часть - о чем, в частности, может свидетельствовать появление новых политических партий.

"Мы связываем большие надежды с этим процессом", - сказал Президент Польши.

Он отметил улучшение взаимных польско-украинских отношений, назвав одним из примеров тесного сотрудничества открытие мемориала погибшим полякам в Быковне под Киевом, а также все больший товарооборот между странами.

Как сообщал УНИАН, 20-21 сентября Президент Польши Б.Коморовский находился с первым государственным визитом в Украине.

Глава польского государства вместе с чиновниками и дипломатами остальных 27 государств Европейского Союза призывают украинские власти освободить заключенную уже более года экс-главу правительства Украины Юлию Тимошенко, называя ее дело "политически мотивированным" и препятствующим интеграции Украины с ЕС.

Они также заявляют, что будущие отношения Украинского государства с Западным миром будут зависеть от честности запланированных на 28 октября этого года парламентских выборов.