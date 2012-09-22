В Беларуси до начала выборов проголосовали почти 20% избирателей

"За четыре дня досрочного голосования в целом по республике проголосовало 19,6% избирателей", - сказал Н.Лозовик РИА «Новостям».

Среди самых активных территорий он назвал Витебскую, Гомельскую и Могилевскую области, где проголосовали более 20% избирателей.

По словам Н.Лозовика, выборы проходят спокойно, организованно, никаких нарушений избирательного законодательства не зафиксировано.

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина ожидает, что уже в первом туре парламентских выборов будет избрано 90% депутатов.

Выборы депутатов палаты представителей Национального собрания Беларуси (нижняя палата парламента республики) пройдут 23 сентября. Они проходят по мажоритарной системе: на 110 избирательных округах должны быть избраны 110 депутатов парламента - по одному на каждом.