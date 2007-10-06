В Иране зарегистрированы 43 случая заболевания холерой среди жителей приграничных с Ираком территорий, сообщило иранское информагентство Фарс со ссылкой на представителей санэпидемических органов страны.

"Число заболевших холерой в Иране достигло 43 человек. Все они жители провинции Курдистан и часто ездили в соседний Ирак", - сказал агентству глава штаба по борьбе с инфекционными заболеваниями Мохсен ЗАХРАИ.

Все медицинские учреждения Ирана приведены в состояние повышенной готовности на случай распространения эпидемии в других провинциях страны.

Это уже не первый случай в Иране массового заболевания холерой. Осенью 2005 года в стране были зафиксированы около 1,1 тысячи случаев этой опасной болезни. Тогда от холеры умерли 11 человек.

На днях представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что в районах Ирана, прилегающих к границе с Ираком, подтверждено 10 случаев заболевания людей холерой.

В Ираке с августа этого года холерой заболели по меньшей мере 3 тысячи 315 человек, 15 из них умерли. Больше всего случаев заболевания фиксируется на севере Ирака, в районе города Киркук.

Справка УНИАН. Холера - тяжелое эпидемическое заболевание, сопровождающееся обильной рвотой и поносом, вызывает обезвоживание организма и может привести к летальному исходу. Причиной вспышек холеры чаще всего является употребление некачественной питьевой воды и продуктов.