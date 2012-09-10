Президент Европарламента - Лукашенко: Мы не забыли!

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Страсбурге, открывая сессию.

"С большой озабоченностью мы наблюдаем длительное злоупотребление правами человека, верховенством права и демократическими ценностями в Беларуси", - заявил президент Европарламента.

М.Шульц отметил, что очень обеспокоен запретом на выезд ряду лидеров белорусской оппозиции, а также одобрением законов, которые расширили полномочия КГБ, и высылкой из страны посла Швеции.

"Мы призываем Президента Александра Лукашенко к политическим изменениям и реформам. Первым шагом должно стать немедленное и безусловное освобождение всех политических заключенных и их полная реабилитация", - подчеркнул Президент Европарламента.

По его словам, дальнейшее содержание за решеткой Олеся Бяляцького, Михаила Статкевича, Павла Северинця, Сергея Коваленко, Дмитрия Шашкевича и других недопустимо.

"Мы не забыли!", - подчеркнул М.Шульц.

Он также призвал Минск к проведению честных и свободных парламентских выборов 23 сентября этого года.