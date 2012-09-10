В России новая вспышка африканской чумы свиней

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

«При исследовании в Кропоткинской краевой ветеринарной лаборатории проб патологического материала, отобранного от свиней, павших на свиноферме ООО «Агрокомплекс «Каневской бекон» Брюховецкого района Краснодарского края, выделен генетический материал вируса африканской чумы свиней. На момент возникновения вспышки на свиноферме содержалось 6145 свиней различных половозрастных групп», - говорится в сообщении.

Предприятие находится в 25 км от другого ближайшего очага заболевания - свинофермы ООО «Реуцкий». Всего в Брюховецком районе содержится 15845 свиней. В очаге заболевания государственной ветеринарной службой проводятся мероприятия по локализации и недопущению дальнейшего распространения инфекции.

Всего в 2012 году в Краснодарском крае зарегистрировано 23 неблагополучных пункта и два инфицированных объекта среди домашних свиней, один неблагополучный пункт среди диких кабанов.