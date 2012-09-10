Экс-премьер Венгрии разбил перед парламентом палатку и объявил голодовку

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Синьхуа», экс-премьер выступает против принятия парламентом законопроекта о введении процедуры предварительной регистрации для всех венгерских избирателей, что, по мнению Ф.Дьюрчаня, лишит многих граждан возможности участия в выборах.

"Неприемлемо, чтобы каждый, кто за два дня до выборов решит проголосовать, не будет иметь возможности это сделать и принять участие в выборах", - заявил Ф.Дьюрчань в интервью местному телевидению. По его мнению, такой возможности будут лишены "сотни тысяч или даже миллионы"избирателей.

Противники законопроекта, предложенного правительством Венгрии, считают, что он направлен на искусственное снижение явки избирателей на предстоящих в 2014 году парламентских выборах, чтобы увеличить шансы на победу правящей партии "Фидес" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.

Венгерские власти заявляют о том, что новый закон о выборах усовершенствует избирательную систему. По их словам, он призван уравнять в правах с остальными гражданами Венгрии представителей национальных меньшинств и избирателей, проживающих за рубежом, для которых процедура регистрации перед выборами сейчас является обязательной.

По данным «Синьхуа», экс-премьер Ф.Дьюрчань, который возглавляет оппозиционную Венгерскую социалистическую партию, и три его однопартийца в ночь на понедельник разбили перед парламентом страны палатки и объявили недельную голодовку, назвав свою акцию "Семь дней за свободные выборы".

Ф.Дьюрчань надеется, что к его протесту присоединятся и другие противники нового законопроекта, отмечает агентство.

С января в Венгрии проходят массовые демонстрации как в поддержку действующего правительства, так и против его политики. Митинги и шествия начались после ряда реформ, инициированных партией "Фидес", в том числе после изменения закона о СМИ и введения закона о независимости венгерского Центрального банка.

По информации агентства «Рейтер», популярность правящей партии В.Орбана с момента прихода к власти в 2010 году на сегодняшний день снизилась до 25%.

Следующие парламентские выборы в Венгрии должны пройти весной 2014 года.

Ф.Дьюрчань занимал пост главы правительства Венгрии с 2004 по 2009 год.