Неизвестный устроил стрельбу в центре Хельсинки

Его жертвой стал один человек. Инцидент произошел недалеко от вокзала, вызвав панику среди местных жителей, передает Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

Полицейским уже удалось задержать молодого человека, которого подозревают в совершении преступления. Об этом сообщил официальный представитель столичной полиции. Иных деталей случившегося касательно личности задержанного и мотивов его действий он не назвал, сославшись на тайну следствия.

По неофициальной информации, которую в редакцию местной газеты Helsingin Sanomat передал очевидец преступления, убит отец задержанного, а мотив преступления - личная неприязнь между родственниками, сообщает РосБизнесКонсалтинг.