Греческий премьер просит дать стране передохнуть от строгой экономии
09:17, 22 августа 2012Мир
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Премьер-министр Греции Андонис Самарас просит предоставить его стране больше времени для реализации мер строгой экономии.
Самарас просит передышки
В интервью немецкой газете Bild он сказал, что Греция нуждается в «передышке» - для оживления экономики и роста доходов бюджета.
Сегодня Андонис Самарас проведет переговоры с руководителем группы министров финансов Евросоюза Жан-Клодом Юнкером, а в конце недели встретится с лидерами Германии и Франции, пишет Радио Свобода.
Греческий премьер должен доказать, что сократить государственные расходы на 11,5 миллиарда евро в течение двух лет под силу его стране. Такие условия поставленны перед Грецией, чтобы она смогла получить следующий транш помощи в сентябре объемом 31,5 миллиарда евро. До сих пор лидеры ЕС не соглашались на смягчение.
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