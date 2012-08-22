Греческий премьер просит дать стране передохнуть от строгой экономии

В интервью немецкой газете Bild он сказал, что Греция нуждается в «передышке» - для оживления экономики и роста доходов бюджета.

Сегодня Андонис Самарас проведет переговоры с руководителем группы министров финансов Евросоюза Жан-Клодом Юнкером, а в конце недели встретится с лидерами Германии и Франции, пишет Радио Свобода.

Греческий премьер должен доказать, что сократить государственные расходы на 11,5 миллиарда евро в течение двух лет под силу его стране. Такие условия поставленны перед Грецией, чтобы она смогла получить следующий транш помощи в сентябре объемом 31,5 миллиарда евро. До сих пор лидеры ЕС не соглашались на смягчение.