МИД Беларуси возглавил чиновник, внесенный в «черный список» Евросоюза

15:02, 20 августа 2012
Мир
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности министра иностранных дел Сергея Мартынова и назначил главой МИД Владимира Макея, занимавшего до этого пост главы президентской администрации.

Володимир Макей

Как сообщает РИА Новости, освобождение от должности Мартынова объясняется "переходом на другую работу".

Владимир Макей, занимавший ранее пост главы администрации президента Белоруссии, включен в "черный список" Евросоюза.

Согласно данным, опубликованным в Официальном журнале ЕС, все финансовые и экономические активы, которые находятся под контролем Макея, подлежат заморозке. Помимо этого Макей должен быть лишен доступа к иным финансовым и экономическим активам на территории Евросоюза.

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