МИД Беларуси возглавил чиновник, внесенный в «черный список» Евросоюза
15:02, 20 августа 2012Мир
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности министра иностранных дел Сергея Мартынова и назначил главой МИД Владимира Макея, занимавшего до этого пост главы президентской администрации.
Владимир Макей - в "черном списке"
Как сообщает РИА Новости, освобождение от должности Мартынова объясняется "переходом на другую работу".
Владимир Макей, занимавший ранее пост главы администрации президента Белоруссии, включен в "черный список" Евросоюза.
Согласно данным, опубликованным в Официальном журнале ЕС, все финансовые и экономические активы, которые находятся под контролем Макея, подлежат заморозке. Помимо этого Макей должен быть лишен доступа к иным финансовым и экономическим активам на территории Евросоюза.
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