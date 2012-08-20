МИД Беларуси возглавил чиновник, внесенный в «черный список» Евросоюза

Как сообщает РИА Новости, освобождение от должности Мартынова объясняется "переходом на другую работу".

Владимир Макей, занимавший ранее пост главы администрации президента Белоруссии, включен в "черный список" Евросоюза.

Согласно данным, опубликованным в Официальном журнале ЕС, все финансовые и экономические активы, которые находятся под контролем Макея, подлежат заморозке. Помимо этого Макей должен быть лишен доступа к иным финансовым и экономическим активам на территории Евросоюза.