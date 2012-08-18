В Индонезии - землетрясение магнитудой 6,6
17:03, 18 августа 2012Мир
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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на индонезийском острове Сулавеси, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Толчки были зафиксированы в 44 километрах от населенного пункта Палу (Palu).
Угрозы цунами объявлено не было. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало, сообщает РИА «Новости».
Индонезия является самым сейсмически активным регионом в мире. В 2004 году у северо-западного побережья Суматры произошло сильнейшее за последние 40 лет землетрясение. Вызванное им цунами унесло жизни сотен тысяч человек в 12 странах.
В 2009 году жертвами серии мощных землетрясений в провинции Западная Суматра Индонезии стали свыше тысячи человек, а последний из разрушительных подземных толчков близ этого шестого по величине острова планеты произошел в октябре 2010 года.
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