В Индонезии - землетрясение магнитудой 6,6

Толчки были зафиксированы в 44 километрах от населенного пункта Палу (Palu).

Угрозы цунами объявлено не было. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало, сообщает РИА «Новости».

Индонезия является самым сейсмически активным регионом в мире. В 2004 году у северо-западного побережья Суматры произошло сильнейшее за последние 40 лет землетрясение. Вызванное им цунами унесло жизни сотен тысяч человек в 12 странах.

В 2009 году жертвами серии мощных землетрясений в провинции Западная Суматра Индонезии стали свыше тысячи человек, а последний из разрушительных подземных толчков близ этого шестого по величине острова планеты произошел в октябре 2010 года.