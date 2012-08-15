В России выпал град 5 сантиметров в диаметре

Об этом корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в областном управлении МЧС.

«За медицинской помощью обратился 21 человек (госпитализированных нет). Поступило более 60 заявлений граждан о повреждениях автомобилей, хранящихся на открытых стоянках», - говорится в сообщении.

Отмечается, что град достигал 5 сантиметров в диаметре.

Ущерб от стихии уточняется.