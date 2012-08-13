СМИ: Российская атомная подлодка провалила испытания

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на источник, в ходе испытаний ядерный реактор подлодки не выдал требуемой мощности и не обеспечил необходимый уровень шумности.

"С такими серьезными недостатками корабль на вооружение флота принимать нельзя", - пояснил собеседник.

В настоящее время также не завершен контракт на поставку для АПЛ проекта "Ясень" новых самонаводящихся торпед, производством которых занимается завод "Дагдизель".

"Новой торпеды с требуемыми характеристиками до сих пор нет. То изделие, которое было создано, является взрывоопасным и потому не может быть использовано для вооружения подлодки", - рассказал представитель ОПК.

В случае дальнейшей задержки с поставками торпед "Дагдизелем" АПЛ "Северодвинск" вооружат торпедами старого типа, стоявшими на вооружении подлодок проекта 949А "Антей" (к которым принадлежал атомоход "Курск").

АПЛ "Северодвинск", головной корабль проекта 885 "Ясень", была спущена на воду 15 июня 2010 года и в сентябре 2011 года вышла в море на ходовые испытания.

В настоящее время также ведется строительство подлодки "Казань", разработанной по модернизированному проекту 885М. В общей сложности до 2021 года ВМФ России должен получить семь или восемь подлодок проекта 885.