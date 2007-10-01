Лидеры Европейской народной партии поздравляют Ющенко и Тимошенко

Президент Европейской народной партии Вильфред МАРТЕНС и председатель группы народных партий в Европарламенте Жозеф ДОЛЬ (Франция) поздравили Президента, почетного председателя партии “Народный Союз “Наша Украина” Виктора ЮЩЕНКО и лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО с “прекрасным результатом”, полученным на выборах 30 сентября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Европейской народной партии (ЕНП).

“Эти результаты являются чрезвычайно важными для страны. Большинство граждан Украины поддержали своими голосами “помаранчевую коалицию”, которая станет лучшим путем для завершения политического кризиса в Украине”, - заявили лидеры ЕНП.

В сообщении отмечается, что Европейская народная партия всегда поддерживала демократию в Европе и продолжит свои усилия по оказанию помощи Украины начать новую эру стабильности, благополучия и европейского будущего.

В.МАРТЕНС, сообщает пресс-служба ЕНП, провел телефонный разговор с Ю.ТИМОШЕНКО, в котором выразил свою поддержку формированию “помаранчевого” правительства и, планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с В.ЮЩЕНКО с этой же целью.

*** НСНУ имеет статус наблюдателя при ЕНП. Партия Ю.ТИМОШЕНКО “Батькивщина” подала заявку на вступление в ЕНП, которая будет рассматриваться на протяжении нескольких месяцев.