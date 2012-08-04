Азаров напомнил Бразилии о финансировании космодрома

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, соответствующее заявление Н.Азаров сделал в ходе встречи с министром науки, технологий и инноваций Бразилии Марком Антонио Рауппом в пятницу, 3 августа.

"Наше сотрудничество в космической отрасли в рамках программы "Циклон-4" на пусковом центре Алкантара вступает в завершающую стадию, поэтому мы хотим обратить ваше внимание на необходимость положительного решения бразильской стороны относительно финансирования строительства объекта. Со своей стороны, хочу вас проинформировать о том, что практически завершена разработка пускового стола. И вы сегодня сможете посетить Днепропетровский завод (КБ "Южное") и собственными глазами увидеть это оборудование", - сказал Н.Азаров.

Он напомнил, что по проекту "Циклон-4" украинская сторона осуществляет разработку и изготовление наземного технологического оборудования, которое необходимо для выполнения полного комплекса работ с ракетой-носителем на пусковом центре Алкантара в процессе подготовки к запуску украинской ракеты-носителя "Циклон-4". В то же время бразильская сторона осуществляет строительство капитальных сооружений и коммуникаций на всех объектах наземного комплекса.

Глава правительства добавил, что уже сейчас специалисты обеих стран приступили к обсуждению совместной разработки и создания ракеты-носителя нового поколения "Циклон-5" и кооперации по созданию спутников.

"Чрезвычайно интересна совместная разработка ракетоносителя нового поколения "Циклон-5" и кооперация в создании спутников и моторостроении, также мы готовы сотрудничать с бразильской стороной по созданию совместных предприятий, которые будут выпускать продукцию по украинским технологиям", - отметил Н.Азаров.

В свою очередь, М.Раупп отметил, что положительный опыт сотрудничества Украины и Бразилии в космической отрасли необходимо распространять и на другие сферы. "Наши перспективы развития космической отрасли являются чрезвычайно перспективными - необходимо этот положительный опыт распространять и на другие сферы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, запуск ракеты «Циклон-4» с бразильского космодрома Алкантара, изначально запланированный на 2011 год, неоднократно переносился из-за проблем с финансированием. В январе 2011 года председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко заявлял о том, что проект может быть сорван в связи с тем, что украинское правительство своевременно не выделило для его реализации бюджетные средства. 5 апреля 2011 года Верховная Рада приняла закон, которым в Бюджетный кодекс были внесены изменения, необходимые для решения вопроса финансирования обязательств Украины в рамках проекта «Циклон-4».

Ранее также сообщалось, что в Бразилии были задержки со строительством космодрома «Aлкантара» из-за неблагоприятных погодных условий, а также из-за смены власти в стране.

Справка УНИАН. Договор между Украиной и Бразилией о долгосрочном сотрудничестве по использованию ракеты-носителя "Циклон-4" на пусковом центре Алкантара подписан 21 октября 2003 года. Строительство комплекса в Бразилии началось в сентябре 2010 года, финансирование проекта осуществляется пополам украинской и бразильской сторонами. Общая стоимость проекта оценивается почти в 500 млн долл. Проектом предусмотрено создание космического пускового центра на территории действующего бразильского космодрома Алкантара. Первый пуск ракеты-носителя "Циклон-4" запланирован на конец 2013 года.

«Циклон-4» является улучшенным вариантом трехступенчатой ракеты-носителя «Циклон-3», предназначенной для оперативного и высокоточного выведения на круговые, геостационарные и солнечно-синхронные орбиты космических аппаратов различного назначения с космодрома в Алкантаре. Он позволит выводить спутники массой до 5,5 т на круговую орбиту высотой 500 км и массой до 1,8 т – на геопереходную орбиту.