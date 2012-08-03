Аннан отказался мирить Сирию: не может хотеть мира больше за всех

Выступая на пресс-конференции, он сказал, что сирийский народ "отчаянно нуждается действий", раскритиковав Совет безопасности ООН за "указывание пальцем и название имен", пишет ВВС Украина.

Аннан является автором мирного плана для Сирии, который предусматривал шесть этапов и имел целью положить конец военным действиям. Однако ни одна из сторон не выполнила полностью требования плана, и насилие в стране продолжается.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сказал, что после того, как в конце августа мандат спецпосланника закончится, Кофи Аннан не планирует продлевать его. Он сказал, что воспринял отставку господина Аннана с "глубоким сожалением".

Беседуя в Женеве с журналистами, Кофи Аннан сказал, что все усиливающаяся милитаризация Сирии и "явный недостаток единства" в Совете безопасности "основательно изменили обстоятельства для эффективного выполнения моей роли".

Он обвинил обе стороны конфликта, добавив, однако, что ситуацию "углубила разобщенность международного сообщества".

"В то время, когда сирийский народ отчаянно нуждается в действии, в Совете безопасности продолжают указывать пальцем и называть имена", - сказал он.

"Ни я, ни кто-либо другой не может заставить сирийское правительство или ту же оппозицию сделать шаги в сторону политического процесса. Потому как спецпосланник я не могу хотеть мира больше, чем стороны конфликта, чем Совет безопасности или международное сообщество", - сказал он .

Аннан не исключил, что его роль посредника перейдет к кому-то другому. "В мире полно таких безумцев как я, поэтому не удивляйтесь, если кто-то еще решит взяться за это", - сказал он.

Бывший генсек ООН добавил, что его преемник, возможно, выберет другой путь, отметив, что главной целью должно оставаться передача власти и президент Башар Асад "должен рано или поздно уйти с должности".