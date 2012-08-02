США усилят помощь сирийским повстанцам

Об этом сообщают американские телекомпании, ссылаясь на источники в Белом Доме. Официально администрация Обамы не подтверждает и не опровергает существование такого распоряжения, замечает Радио Свобода.

Соединенные Штаты ранее заявляли, что пока не готовы поставлять сирийским повстанцам оружие - опасаясь его попадания в руки радикальных исламистских группировок. Вашингтон оказывает сирийской оппозиции политическую поддержку, призывая к скорейшей отставке президента Сирии Асада.

В крупном городе Алеппо на севере Сирии уже почти неделю продолжаются бои между правительственными силами и повстанцами. Сообщается об использовании танков и артиллерии.

Генеральная ассамблея ООН, как сообщается, в пятницу может вынести на голосование проект резолюции по Сирии, в котором содержится призыв к отставке Асада и формированию переходного правительства. Проект предложен группой арабских стран.