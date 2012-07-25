Старый шведский флагман нашли на дне Балтики
00:02, 25 июля 2012Мир
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Группа водолазов нашла на дне Балтийского моря средневековый шведский галеон.
На ”Марсе” нашли 4 тысячи серебряных монет, кадр из видео на сайте tvn24.pl
На борту галеона оказался клад монет XVI века, сказал в эфире телеканала TVN24 польский участник экспедиции Томаш Стахура.
Затонувший корабль "Марс" - флагман шведского военно-морского флота водоизмещением 1,8 тысячи тонн, экипаж которого составлял 800 человек при 107 мощных орудиях - был обнаружен в 10 милях восточнее острова Эланд.
Корабль погиб в 1564 году после двухдневного боя с датчанами. По словам Стахуры, король Дании хотел захватить шведский корабль, однако на нем произошел взрыв и галеон ушел ко дну.
Также на "Марсе" обнаружено 4 тысячи серебряных монет.
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