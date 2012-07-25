Старый шведский флагман нашли на дне Балтики

На борту галеона оказался клад монет XVI века, сказал в эфире телеканала TVN24 польский участник экспедиции Томаш Стахура.

Затонувший корабль "Марс" - флагман шведского военно-морского флота водоизмещением 1,8 тысячи тонн, экипаж которого составлял 800 человек при 107 мощных орудиях - был обнаружен в 10 милях восточнее острова Эланд.

Корабль погиб в 1564 году после двухдневного боя с датчанами. По словам Стахуры, король Дании хотел захватить шведский корабль, однако на нем произошел взрыв и галеон ушел ко дну.

Также на "Марсе" обнаружено 4 тысячи серебряных монет.