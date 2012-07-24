Польша усилила наказание за нелегалов

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, согласно новому законодательству, вступившему в силу 21 июля, каждый польский работодатель будет обязан перед тем, как нанять на работу иностранца, проверить легальность его пребывания в Польше и сохранять копии документов, подтверждающих это, в течении всего времени трудоустройства.

Новый закон также усиливает наказание за нелегальное трудоустройство, предусматривая, кроме штрафов в размере от около 1 тыс. до 3 тыс. долл., тюремное заключение до 3 лет и запрет на получение средств польского бюджета и средств по программам помощи Европейского Союза до 5 лет.

Согласно сообщению Министерства труда и социальной политики Польши, суд также может обязать нарушителя вернуть предоставленные с бюджета Евросоюза средства за последние 12 месяцев, если он использовал нелегальный труд иностранцев.

Ответственность за нелегальное трудоустройство введена для компании-генерального подрядчика, которая обязана проверить, используют или нет нелегальный труд иностранцев ее субподрядчики, а также для агентств-посредников по трудоустройству.

Польское министерство отметило, что работодатели, на которых уже работают граждане не входящих в Евросоюз стран, обязаны до 4 сентября 2012 года собрать все необходимые документы, чтобы избежать применения к ним санкций за нарушения.

Министерство также заметило, что новый закон определяет процедуру, согласно которой иностранцы могут получить заработные ими деньги в случае, если работодатель отказался их заплатить.

По данным украинских дипломатов в Польше, большинство обращений украинцев в консульства касаются невыплаты заработной платы недобросовестными работодателями, которые нередко даже не подписывают контракт с работниками с Украины, чтобы также позволяет им экономить на оплате налогов.

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Как сообщал УНИАН, в прошлом году польские работодатели зарегистрировали для украинцев рекордные с 2007 года 240 тыс. заявок на работу, которые позволяют работать в стране без официального разрешения в течении шести месяцев в году. Украинцы, которые получают более 90% зарегистрированных в Польше заявок на трудоустройство по упрощенной системе, в прошлом году также получили 18,7 тыс. официальных разрешений на работу из около 40 тыс. всех выданных.

38-миллионная Польша упростила доступ на свой рынок труда для иностранцев, в первую очередь граждан граничащих с ней стран, с половины 2007 года, чтобы компенсировать недостаток работников, вызванный трудовой миграцией поляков в другие страны Евросоюза.

С того времени до 2012 года польские работодатели зарегистрировали для украинцев около 750 тыс. заявок на трудоустройство по упрощенной схеме, часть из которых, по данным польских властей, была использована только для получения визы, а не для того, чтобы действительно работать в Польше.