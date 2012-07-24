Обанкротилась одна из крупнейших французских газет

Такое решение вынес Торговый суд Парижа, передает телеканал France-24.

Печать газеты была прекращена в декабре 2011 г., и материалы France Soir распространялись через сайт издания. Теперь газета будет полностью ликвидирована, а ее активы, включая право на торговую марку, название и архивы распроданы по частям.

С 2011 г. прошло несколько забастовок сотрудников газеты, в обновление которой А.Пугачев вложил в общей сложности 60 млн евро. Тем не менее, газета продолжала нести убытки, потеряв за 2010 г. более 31 млн евро.

Данная ситуация отражает общее состояние дел в области печатной прессы, замечает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на экспертов.