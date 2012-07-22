Индия избрала себе президента

Кандидат от правящего в Индии Объединенного прогрессивного альянса, экс-министр финансов Пранаб Мукерджи стал 13-м президентом Индии, сообщает РИА «Новости».

По информации избирательной комиссии, хотя подсчет голосов выборщиков еще продолжается, уже ясно, что П.Мукерджи получил поддержку более половины голосов.

Новый президент Индии 76-летний П.Мукерджи был выдвинут кандидатом на этот пост от правящего Объединенного прогрессивного альянса, ведущую роль в котором играет партия Индийский национальный конгресс. П.Мукерджи 26 июня оставил пост министра финансов, чтобы сосредоточиться на участии в выборах.

Ему противостоял кандидат от оппозиции, экс-спикер нижней палаты парламента 64-летний Пурно Аджиток Сангма.

Голосование выборщиков состоялось 19 июля. Президента в Индии избирает коллегия выборщиков, в которую входят 4 тысячи 120 членов законодательных собраний штатов, а также 776 членов парламента страны.

В зависимости от численности населения штата и числа мест в законодательном собрании каждого из штатов выборщики имеют разное число голосов - от семи до более чем двухсот.

По данным избирательной комиссии, П.Мукерджи уже набрал больше необходимых для победы 558 тысяч голосов.

Президент избирается на срок в пять лет. Он в основном выполняет представительские функции - на практике реальной властью в Индии обладает премьер-министр. Однако роль президента высока в периоды политических кризисов. Он также считается главкомом индийских вооруженных сил.

В настоящее время президентом Индии является Пратибха Патил, которая занимает этот пост с июля 2007 года. Срок ее президентства официально заканчивается 25 июля, в этот день должна пройти инаугурация нового президента.