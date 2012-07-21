Число раненых в кинотеатре в США увеличилось до 70 человек

Как сообщает «Газета.ру », по словам начальника местной полиции Дэна Оутса, погибших по-прежнему 12 человек.

Из 70 раненых 11 находятся в тяжелом состоянии, приводит слова Д.Оутса телекомпания CNN.

Во время премьеры фильма «Темный Рыцарь: Возрождение легенды» в кинотеатре Century 16 Movie в Авроре местный житель Джеймс Холмс открыл огонь по зрителям.

Преступник подъехал к кинотеатру на собственном автомобиле, который припарковал у запасного выхода. 24-летний Дж.Холмс был хорошо вооружён - на нём был бронежилет, а при задержании полицейские изъяли у него автомат, дробовик и пистолет.

После произошедшего компания Warner Bros. отозвала рекламный ролик своего нового фильма «Охотники за гангстерами», в котором содержалась сцена стрельбы в кинозале.