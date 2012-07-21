Число раненых в кинотеатре в США увеличилось до 70 человек
11:11, 21 июля 2012Мир
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Число раненых в результате стрельбы в кинотеатре города Аврора под Денвером в американском штате Колорадо увеличилось до 70 человек.
|В кинотеатре Century 16 Movie в Авроре местный житель Джеймс Холмс открыл огонь по зрителям
Из 70 раненых 11 находятся в тяжелом состоянии, приводит слова Д.Оутса телекомпания CNN.
Во время премьеры фильма «Темный Рыцарь: Возрождение легенды» в кинотеатре Century 16 Movie в Авроре местный житель Джеймс Холмс открыл огонь по зрителям.
Преступник подъехал к кинотеатру на собственном автомобиле, который припарковал у запасного выхода. 24-летний Дж.Холмс был хорошо вооружён - на нём был бронежилет, а при задержании полицейские изъяли у него автомат, дробовик и пистолет.
После произошедшего компания Warner Bros. отозвала рекламный ролик своего нового фильма «Охотники за гангстерами», в котором содержалась сцена стрельбы в кинозале.
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