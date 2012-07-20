Конгрессмены запретили Пентагону торговать с Россией

Причиной запрета стали поставки Россией оружия в Сирию для режима Башара Асада.

Как сообщает Associated Press, за принятие поправки высказались 407 конгрессменов, против - пятеро.

Автором поправки выступил республиканец Джим Морэн (Jim Moran). Комментируя свою инициативу, Морэн заявил, что считает неприемлемой покупку вооружений у компании, которая "является прямым соучастником смертей тысяч невинных сирийских мужчин, женщин и детей".

В целом, Палата представителей приняла оборонный бюджет США 326 голосами против 90.

Документ - в том числе и поправка, касающаяся "Рособоронэкспорта" - еще может претерпеть изменения в ходе дальнейшего согласования его окончательного варианта с Сенатом и администрацией президента США, замечает Лента.ру.