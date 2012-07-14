СМИ: Партию Меркель уличили в махинациях в Twitter

Телеканал ZDF провел расследование, в ходе которого выяснил, что у партии в твиттере (@cdu-news) всего за три дня в апреле появилось пять тысяч новых фолловеров.

Таким образом, общее число подписчиков увеличилось до 25 тысяч и превысило результат твиттер-аккаунта партии СДПГ (@spdde) - главного конкурента ХДС на предстоящих выборах в бундестаг, пишет Ленра.ру.

Согласно данным ZDF Hyperland, купить такое количество фолловеров обойдется всего в 31 доллар.

Партия ХДС поспешила написать в твиттере, что никогда не занималась покупкой фолловеров. Судя по всему, в онлайн-отделе ХДС резкого прибавления не заметили, потому что попросили Twitter разобраться в этом только после того, как новости распространились в СМИ. Сразу после этого ненастоящие фолловеры были удалены.