Из Польши депортируются 29 граждан Украины

Пресс-секретарь Надобжанского отдела Польской пограничной службы Анна Галлон сообщила УНИАН, что пограничники выдали решение о депортации 29 граждан Украины.

В то же время, по ее словам, украинцы, которым выдано такое решение, имеют возможность завершить работу и получить зарплату, поскольку обязаны покинуть Польшу в течение 14 дней.

По словам А.Галлон, с июня этого года введены изменения, разрешающие иностранцам, которые оказались в подобной ситуации, писать заявление на вычеркивание их из списка лиц, которым запрещен въезд в Польшу за такое нарушение, значительно быстрее. "Нет никаких указаний по срокам. Может быть сразу (вычеркнуто из такого списка после представления)", - отметила она.

Как сказала А.Галлон, работодатель за нарушение правил трудоустройства иностранцев должен уплатить штраф.

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Граждане Украины могут работать в Польше без официального разрешения, которое является необходимым документом для легальной работы, с 20 июля 2007 года при условии регистрации работодателем заявки на работу.

В то же время, по этой упрощенной системе украинцы могут работать в Польше не дольше, чем 6 месяцев в году, и должны работать на того же работодателя, который оформил заявку.

По упрощенной системе могут работать также граждане Беларуси, России, Грузии и Молдовы.