Военный атташе США прибыл в Феодосию

Миссия посольства США в Украине во главе с военным атташе прибыла в Феодосию, где продолжаются митинги против пребывания на украинской земле американских военнослужащих, прибывших для участия в международных военных учениях "Си Бриз - 2006".

Как передает ИТАР-ТАСС, пикетчики пропустили американских дипломатов на территорию санатория, где разместились 259 морских пехотинцев США.

По заявлению военного атташе, миссия прибыла, чтобы ознакомиться с условиями проживания морских пехотинцев. Он сообщил, что военнослужащие сейчас отдыхают и начали изучать русский язык.

На площади перед морским портом Феодосии продолжается митинг, а у здания военного санатория, где разместились морские пехотинцы США, дежурят пикетчики.

Как сообщалось, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 3 июня подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны "О подготовке к проведению многонациональных военных учений "Си Бриз - 2006" и "Тугой узел - 2006".

В указе "обращено внимание Феодосийского, Николаевского городских советов и других органов местного самоуправления на недопустимость превышения определенных для них законом полномочий, что проявилось в принятии ими решений о запрете проведения многонациональных учений".

В.ЮЩЕНКО предложил прокуратуре безотлагательно дать правовую оценку этим решениям.