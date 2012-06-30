В Беларуси выпустили из СИЗО польского журналиста

В Беларуси под подписку о невыезде освободили из СИЗО польского журналиста Андрея (Анджея) Почобута, задержанного по подозрению в клевете в адрес президента страны Александра Лукашенко.

Об этом, как передает "Хартия '97", сам журналист рассказал в эфире белорусского радио "Свобода".

А.Почобута задержали 21 июня в его квартире. Поводом для возбуждения уголовного дела послужили статьи журналиста на сайтах "Хартия '97" и "Белорусский партизан". В них речь шла в том числе о сомнительности приговоров, вынесенных осужденным и казненным за теракт в минском метро Дмитрию Коновалову и Владиславу Ковалеву.

Около полудня 30 июня, в последний - десятый - день пребывания в СИЗО А.Почобуту предъявили официальные обвинения по части 2 статьи 367 УК Белоруссии (клевета на президента). Максимальное наказание по этой статье - 5 лет тюремного заключения.

27 июня Amnesty International признала А.Почобута узником совести. Правозащитники и дипломаты из разных стран назвали задержание журналиста политически мотивированным и вновь обратили внимание на ситуацию с правами человека в Беларуси.

В 2011 году польского журналиста уже судили за клевету в адрес президента. Суд в Гродно признал его виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно. А.Почобут виновным себя не признал, заявив, что он не клеветал, а резко критиковал действия А.Лукашенко.