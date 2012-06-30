Газпром: "Южный поток" хорош тем, что не имеет проблемных стран-транзитеров

Сначала начнется строительство одной нитки «Южного потока», потом одновременно будет строиться вторая и третья, после этого будет строиться четвертая.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, выступая на годовом собрании акционеров компании.

«Первый товарный газ от первой нитки «Южного потока» пойдет в Болгарию в декабре 2015 года, а дальше с интервалом в год будут введены еще две нитки параллельно и потом еще одна. Один плюс два плюс один», - сказал А.Миллер.

По его словам, к концу 2017-го - началу 2018 года 63 млрд куб м придут на берег Болгарии с дальнейшим распределением по целевым рынкам.

При этом он напомнил, что строительство первой нитки начнется в декабре этого года.

Кроме этого, А.Миллер заявил, что никакого увеличения финансирования проекта не планируется в связи с ускорением его реализации.

А.Миллер напомнил, что «Газпрому» принадлежит половина в строящемся морском участке трубопровода, что позволит сэкономить на транспортном тарифе.

«В морском участке нам принадлежит 50%, и половину транзитного тарифа будем платить сами себе, а не какой-то транзитной стране в полном объеме», - сказал А.Миллер.

Он отметил, что это проект масштабный и требует инвестиций, но его принципиально отличает от других коридоров отсутствие стран-транзитеров, зачастую проблемных.