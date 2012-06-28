Начинается саммит стран-членов ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, заседание Европейского Совета начнется сегодня во второй половине дня.

В его ходе лидеры стран-членов ЕС, в частности, планируют одобрить соглашение для роста и занятости, которое должно стать рамочным документом, который будет определять необходимые меры для восстановления экономического роста в Европе, инвестиций и занятости.

Предусматривается также, что лидеры стран ЕС одобрят рекомендации для отдельных стран-членов в сфере экономической и фискальной политики.

Кроме того, Президент Европейского Совета Герман ван Ромпей представит видение будущего экономического и монетарного союза ЕС, разработанного им в сотрудничестве с Еврокомиссией, Еврогруппой и Европейским центральным банком.

В ходе заседания лидеры планируют также провести первое обсуждение бюджета ЕС на 2014-2020 годы и поддержать начало переговоров о присоединении Черногории к ЕС.