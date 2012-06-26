Кто такой "политический узник", станет ясно в октябре

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Страсбурге докладчик ПАСЕ Кристоф Штрассер по итогам заседания Комитета по юридическим вопросам, на котором рассматривался проект его доклада.

“Были очень глубокие дискуссии, и было очень трудно достичь согласия”, - сказал он.

Докладчик отметил, что в целом в проекте доклада определены 5 критериев, соответствие которым должно давать основания для признания лица “политическим узником”.

“Согласно нашим критериям, мы не считаем политическими узниками людей на основании того, что они сделали”, - отметил К.Штрассер.

По его словам, проект доклада предусматривает признавать политическими узниками, в частности, тех, чьи права, определенные Европейской конвенцией прав человека, были нарушены во время рассмотрения дел и заключения, и чьи судебные процессы не отвечали законодательным требованиям.

К.Штрассер отметил, что проект доклада, скорее всего, будет рассматриваться в сессионном зале на следующей сессии ПАСЕ в октябре. При этом он подчеркнул, что в случае утверждения доклада критерии оценки политических узников будут применяться ко всем странам - членам Совета Европы.