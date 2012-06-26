США предлагают Молдове взять Грузию за образец

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в молдавском правительстве, об этом заявил премьер-министр Владимир Филат в ходе конференции "Опыт Грузии в реформировании полиции и рекомендации для Молдовы", организованной в Кишиневе при поддержке посольства США. В мероприятии участвовала делегация грузинских специалистов в области реформирования полиции, в том числе первый замминистра внутренних дел Грузии Екатерина Згуладзе.



В.Филат сказал, что он впечатлен достигнутыми Грузией успехами в результате принятия некоторых реформ, местами жестких, в области борьбы с коррупцией, организованной преступностью, реформирования судебной системы. Он выразил уверенность, что после конференции в Кишиневе правовые учреждения Молдавии позаимствуют, а затем внедрят на практике новые идеи по активизации инициированной реформы и освоению их качественного содержания.



Посол США Уильям Мозер подтвердил поддержку США в проведении реформы в правовых органах и юстиции в Молдове, подчеркнув, что это важно для сближения Молдавии с Европейским союзом.