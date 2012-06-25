В Польше передали в суд первое дело по смоленской катастрофе

18:12, 25 июня 2012
Мир
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Польские прокуроры сегодня передали в суд первое уголовное дело, связанное с авиакатастрофой под Смоленском, в рамках которого обвинение выдвинуто экс-вице-главе Бюро охраны правительственных чиновников (BOR) Павлу Белавне.

Смоленськ

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила пресс-секретарь Варшавской окружной прокуратуры (район Прага) Рената Мазур.

Она отметила, что бывший заместитель BOR обвиняется в невыполнении обязанностей во время подготовки полета польских высокопоставленных должностных лиц в Смоленск 7 и 10 апреля 2010 года и в подаче ложных данных.

По первому обвинению ему грозит до 3-х лет заключения, а по второму - до 5 лет.

Прокуратура не предоставляет более детальной информации о выдвинутых должностному экс-чиновнику.

"Из неофициальных источников услышали, что ответственность (Павла) Белавного является результатом внутренних правил BOR: председатель Бюро практически ни за что не отвечает, поэтому прокуратура была вынуждена выдвинуть обвинение генералу Белавному, несмотря на то, что это безупречный офицер", - написала польская Gazeta Wyborcza.

Как сообщал УНИАН, прокуратура выдвинула обвинение вице-главе BOR, который занял эту должность после 16 лет работы в данной структуре в 2007 году, в феврале этого года.

Он не признал вины и отказался давать показания.

Справка УНИАН. В Польше несколько прокуратур, среди которых военная, ведут отдельные расследования в деле Смоленской авиакатастрофы, унесшей жизнь 96 польских граждан, в том числе Президента Леха Качинского с женой.

Специальная польская правительственная комиссия, которая изучала технические причины падения самолета, летом прошлого года назвала главной причиной трагедии "ошибки пилотов", заметив, что влияние на нее имели также действия российских диспетчеров.

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