The New York Times вышла с панегириком Киеву

Столицу Украины назвали одним из красивейших городов Европы, сообщает Радио Свобода.

Публикация в «Нью-Йорк Таймс» называется «36 часов в Киеве, Украина». Газета отмечает, что «столица Украины превратилась в один из красивейших и самых активных европейских городов 21 века».

Статья вообще изобилует эпитетами с приставкой «самый». Журналист с похвалой упоминает «новую генерацию ресторанных шеф-поваров с их инновационным подходом к украинской кухне».

Автор репортажа Финн Олаф-Джонс назвал Киев новым Константинополем.

«Город выглядит так, будто его разрисовывали, как украинское пасхальное яйцо: яркого цвета дома, золотые купола на холмах над Днепром. Да и сами киевляне - они энергичный народ с большим чувством юмора и безграничным стремлением развлечений», - написал журналист.

По определению «Нью-Йорк Таймс», для европейского и российского «бомонда» Киев стал, «магнитом на уикенды». Эти люди заполняют бары, которые никогда не закрываются, и ночные клубы.