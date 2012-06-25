ЕС снова ужесточил санкции против Сирии

Европейский Союз опять усилил санкции в отношении Сирии.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение одобрено сегодня на заседании Совета иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Согласно решению, в перечень лиц, въезд которым в ЕС запрещен и чьи активы в Европе должны быть заморожены, прибавлен один человек. Кроме того, министры решили заморозить активы в Европе еще 6 предприятий Сирии.

Таким образом, на сегодняшний день санкции ЕС распространяются на 129 граждан Сирии и 49 предприятий.

Сегодняшнее решение стало шестнадцатым, которым ЕС внедрял и расширял санкции против Сирии.