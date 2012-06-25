ЕС снова ужесточил санкции против Сирии
14:40, 25 июня 2012Мир
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Сегодняшнее решение стало шестнадцатым, которым ЕС вводил и расширял санкции против Сирии.
Санкции ЕС распространяются на 129 граждан Сирии
Европейский Союз опять усилил санкции в отношении Сирии.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение одобрено сегодня на заседании Совета иностранных дел ЕС в Люксембурге.
Согласно решению, в перечень лиц, въезд которым в ЕС запрещен и чьи активы в Европе должны быть заморожены, прибавлен один человек. Кроме того, министры решили заморозить активы в Европе еще 6 предприятий Сирии.
Таким образом, на сегодняшний день санкции ЕС распространяются на 129 граждан Сирии и 49 предприятий.
Сегодняшнее решение стало шестнадцатым, которым ЕС внедрял и расширял санкции против Сирии.
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