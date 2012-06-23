В Баку арестован автор ролика "Давай, до свидания!"

Как рассказали азербайджанской службе Радио "Свобода" близкие Мамедова, вчера утром он ушёл из дома и исчез. Вечером его брату сообщили по телефону, что Мамедов задержан. Позже задержание журналиста правозащитной организации «Институт мира и демократии» подтвердили в полиции Баку. В квартире Мамедова при обыске были найдены наркотики. Родственники утверждают, что их подбросили следователи.

Правозащитники расценили задержание Мамедова как давление на гражданского активиста. Предыдущий редактор сайта «Голос Талыша» был осужден по обвинению в шпионаже в пользу Ирана на 10 лет и скончался в тюремной больнице.

Мамедов автор размещенного в YouTube ролика «Давай, до свидания!», очень популярного у российской оппозиции.